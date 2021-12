Forti nevicate in Serbia: stato di emergenza in 5 comuni, ancora 28mila utenze senza elettricità [FOTO]

MeteoWeb

Circa 28mila utenze sono ancora senza elettricità in Serbia dopo i guasti seguiti ad abbondanti nevicate.

I media locali riferiscono che è stato dichiarato lo stato di emergenza in cinque comuni: Ivanjica, Lucani, Nova Varos, Ljubovija e Krupanj.

Squadre sono ancora al lavoro per ripristinare i pali della luce abbattuti in tutto il Paese a causa della neve.

Le scuole di Krupanj resteranno chiuse per i prossimi 3 giorni.