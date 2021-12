Frana in miniera in Myanmar, almeno 70 dispersi

MeteoWeb

Una frana si è verificata nella notte in una miniera di giada, nel Nord del Myanmar: una persona è morta e almeno 70 risultano disperse.

“Tra le 70 e le 100 persone sono disperse in una frana avvenuta alle 4,” nel sito di Hpakant, nello stato di Kachin, hanno affermato i soccorritori. “Abbiamo mandato 25 feriti in ospedale e abbiamo trovato una persona morta“.

Alle ricerche stanno partecipando circa 200 soccorritori.

Nel Paese decine di minatori muoiono ogni anno lavorando in condizioni pericolose nelle cave di giada, un’industria poco regolamentata. Le frane sono frequenti in questa regione povera e di difficile accesso.