Meteo, crollano le temperature nel Regno Unito e la neve arriva anche a Londra: fino a -6°C nelle aree rurali – FOTO

La neve è scesa a imbiancare Londra mentre in tutto il Regno Unito si registra un crollo delle temperature. L’ondata di freddo in atto ha portato la neve nella capitale stamattina, con i pendolari sorpresi dai fiocchi. Londra è rimasta imbiancata per poco mentre in altre zone del Paese, come nell’Inghilterra settentrionale, ci sono state maggiori precipitazioni.

I venti gelidi potrebbero portare fino a 13cm di neve in parti del Regno Unito oggi, dove sono in vigore 3 allerte meteo per ghiaccio. Nelle Highlands scozzesi, sono previsti fino a 13cm di neve, che potrebbe persino cadere a sud fino a Southampton.

Dopo la giornata mite di ieri, nelle zone rurali stamattina si registravano fino a -6°C mentre le temperature medie diurne sono di +2°C in Scozia, +6°C in Galles e Irlanda del Nord e +7°C in Inghilterra. I meteorologi del Met Office avvertono che farà ancora più freddo durante la notte. Sarà eccezionalmente freddo nella Scozia centrale e nelle Midlands vicino a Buxton e Hartington, nel Derbyshire, dove potrebbero non salire sopra lo zero per tutto il giorno.