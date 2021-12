Maltempo in Friuli Venezia Giulia: pericolo valanghe marcato sulle Alpi Giulie, moderato su Alpi Carniche e Prealpi

MeteoWeb

Pericolo valanghe ‘marcato’ sulle Alpi Giulie e Canin in Friuli Venezia Giulia, ‘moderato’ sulle Alpi Carniche e la fascia Prealpina. Sui monti – riferisce il bollettino regionale valanghe – oggi il cielo e’ sereno con temperature in calo. Il vento previsto favorisce la formazione di nuovi accumuli. Sulle Alpi Giulie e Canin, sopra il limite del bosco su tutte le esposizioni, nelle zone di accumulo di neve ventata poste soprattutto sotto le creste, le forcelle e lungo i canaloni, e’ possibile provocare il distacco di lastroni di piccole e medie dimensioni principalmente con il forte sovraccarico; non e’ escluso sulle forti pendenze anche il debole sovraccarico. Localmente nell’area del Canin sono possibili valanghe di grandi dimensioni.

Per quanto riguarda le Alpi Carniche e Prealpi, sulle pendenze elevate e’ possibile provocare valanghe di piccole e medie dimensioni, principalmente con forte sovraccarico. Ovunque sui pendii ripidi sono possibili valanghe spontanee di piccole-medie dimensioni.