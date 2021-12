Funghi richiamati dai supermercati: a rischio la salute dei consumatori [MARCHIO E INFO]

MeteoWeb

La nota catena di supermercati biologici NaturaSì ha pubblicato in data odierna sul proprio sito web un avviso di richiamo per Funghi Shiitake, marchio Arche Naturküche, venduto in confezioni da 40 grammi. Il richiamo si è reso necessario a causa della presenza di solfiti, allergeni non indicati in etichetta. I lotti soggetti a richiamo sono quelli con data di scadenza indicata in 31/08/22 e 30/11/22.

Si raccomanda ai consumatori allergici ai solfiti di controllare il prodotto acquistato e le scorte in casa e se appartenenti alla scadenza richiamata, di non consumarlo e di riportarlo al proprio negoziante che provvederà a sostituirlo o rimborsarlo, oltre che a chiarire eventuali dubbi.