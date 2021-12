Una delicata ala di farfalla nello spazio: Gemini cattura la Nebulosa del Camaleonte

MeteoWeb

Questa immagine, catturata dal Cile dall’Osservatorio internazionale Gemini, un programma del NOIRLab di NSF, ha un aspetto delicato, come l’ala di una farfalla. Si tratta, tuttavia, di una struttura nota come Nebulosa del Camaleonte, che si trova vicino al centro della gigantesca nube oscura Chamaeleon I, una delle regioni di formazione stellare più vicine nella nostra Via Lattea.

La Nebulosa del Camaleonte è stata così rinominata perché brillante ad alcune lunghezze d’onda della luce infrarossa, sebbene possa essere vista anche nella luce visibile, come in questa immagine. Nascosto al centro di questa nebulosa a riflessione, e al centro di questa immagine, c’è il motore della nebulosa, una stella di piccola massa (meno massiccia del nostro Sole) che è eclissata da una banda verticale scura. Anche se nascosta alla vista, questa giovane e fredda stella emette flussi di gas in rapido movimento che hanno scavato un tunnel attraverso la nube interstellare da cui si è formata la giovane stella. La luce infrarossa e visibile emessa dalla stella fuoriesce lungo questo tunnel e si disperde dalle sue pareti, dando origine alla nebulosa a riflessione.

L’oggetto rosso brillante a destra del centro dell’immagine segna il punto in cui parte del flusso di gas in rapido movimento si illumina dopo la collisione con il gas che si muove più lentamente nella nebulosa. È noto come oggetto di Herbig-Haro (HH) e ha la designazione HH 909A. Altri oggetti di Herbig-Haro sono stati trovati lungo l’asse di deflusso della stella oltre i bordi dell’immagine a destra e a sinistra.

Gli astronomi hanno suggerito che la banda oscura al centro della Nebulosa del Camaleonte sia un disco circumstellare, un serbatoio di gas e polvere che orbita attorno alla stella. I dischi circumstellari sono tipicamente associati a giovani stelle e forniscono i materiali necessari a costruire i pianeti. Il motivo per cui il disco appare come una banda piuttosto che un cerchio in questa immagine è perché è di taglio, rivelando solo un bordo agli osservatori qui sulla Terra. Gli astronomi ritengono che la stella centrale della nebulosa sia un giovane oggetto stellare incorporato nel disco.

La nebulosità di fondo, che appare in blu in questa immagine, riflette la luce di una stella vicina situata all’esterno dell’inquadratura.

La Nebulosa del Camaleonte risiede all’interno della più grande nube oscura Chamaeleon I, che è vicina alle nubi oscure Chamaeleon II e Chamaeleon III. Queste tre nubi oscure costituiscono collettivamente il Complesso del Camaleonte, una vasta area di formazione stellare che occupa quasi l’intera costellazione del Camaleonte nel cielo meridionale.