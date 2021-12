Germania: esplosione vicino alla stazione ferroviaria di Monaco, “è stata una bomba della II Guerra Mondiale” [FOTO]

MeteoWeb

Un’esplosione si è verificata vicino alla stazione dei treni di Donnersbergerbrücke, a Monaco di Baviera, in Germania: la deflagrazione si è verificata in un cantiere.

Almeno tre le persone rimaste ferite, di cui una in modo grave, mentre non ci sono notizie di vittime.

Sul posto i servizi di emergenza, mentre quelli ferroviari sono stati momentaneamente sospesi.

Il Ministro degli Interni bavarese Joachim Herrmann ha dichiarato al quotidiano Bild che si è trattato dell’esplosione di una bomba aerea della II Guerra Mondiale. Durante operazioni in un cantiere “è stata perforata una bomba aerea del peso di 250 km risalente al secondo conflitto mondiale. I detriti sono volati per centinaia di metri. In questo momento è in corso una perlustrazione dell’area“.