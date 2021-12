Anche la Giordania stralcia il Green Pass da vaccino: “tutti i turisti dovranno sottoporsi a tampone negativo, anche se sono vaccinati”

MeteoWeb

Anche la Giordania cambia le regole per l’accesso nel proprio territorio Nazionale. Il Governo del Paese, infatti, alla luce delle ultime evidenze scientifiche che hanno confermato come i vaccinati siano potenziali vettori del virus tanto quanto i non vaccinati, ha stralciato ogni tipo di agevolazione per i possessori di Green Pass vaccinale. Fino ad oggi, infatti, i turisti che entravano in Giordania dovevano avere tutti un tampone molecolare negativo effettuato nelle 72 ore precedenti all’arrivo nel Paese con la differenza che i non vaccinati avrebbero dovuto sottoporsi ad un nuovo tampone molecolare non appena sbarcati in Aeroporto, a differenza dei non vaccinati che potevano saltare quest’ulteriore passaggio. A partire da Domenica 12 Dicembre, invece, anche i vaccinati dovranno ripetere il tampone negativo all’arrivo in Giordania seguendo la stessa identica procedura valida per i non vaccinati. Il vaccino, quindi, non è più un requisito ufficialmente riconosciuto come elemento di sicurezza sanitaria. Adesso, quindi, essere vaccinati o meno non ha alcuna differenza. In Giordania possono entrare tutti, seguendo tutti le stesse procedure a prescindere dallo stato vaccinale.