Gli scienziati potrebbero avere risolto il mistero della “Mucca” super luminosa esplosa nello Spazio

Gli scienziati che studiano la misteriosa esplosione di una stella nota come “la Mucca” ritengono che tale evento potrebbe aver creato un buco nero o una stella di neutroni.

Nel 2018, gli studiosi hanno individuato l’esplosione stellare super luminosa nota come AT2018co e soprannominata “la Mucca”, in una galassia chiamata CGCG 137-068 a circa 200 milioni di anni luce di distanza: lo strano evento esplosivo ha sconcertato gli scienziati perché, subito dopo la sua scoperta, la “Mucca” cosmica ha prodotto un’esplosione improvvisa almeno 10 volte più luminosa di una tipica supernova, prima di svanire per un certo numero di mesi, aveva spiegato la NASA all’epoca.

Ora, gli scienziati hanno condotto una nuova indagine, e pensano di aver scoperto cosa sia realmente accaduto.

Dalla sua scoperta, gli scienziati hanno formulato numerose ipotesi sull’origine dell’esplosione stellare: alcuni hanno suggerito che l’evento poteva aver generato un oggetto come un buco nero o una stella di neutroni.

“Non era ancora chiaro se AT2018cow fosse un’esplosione stellare alimentata da un oggetto compatto appena nato, o se fosse alimentata da shock prodotti durante un’esplosione stellare, interagendo con il denso mezzo ambientale“, ha dichiarato a Space.com Dheeraj Pasham, ricercatore presso il Massachusetts Institute of Technology, che ha guidato questo nuovo studio. “Un’altra ipotesi era che AT2018cow poteva essere il risultato di un buco nero di massa intermedia del peso di 10.000-100.000 masse solari che aveva fatto a pezzi una stella“.

Per risolvere questo mistero, “abbiamo studiato come la luminosità dei raggi X dalla sorgente variava nel tempo,” ha spiegato Pasham. “In particolare, volevamo scoprire se esisteva un lasso di tempo in cui i raggi X variavano regolarmente“.

Il team ha eseguito un’analisi di tutti i dati a raggi X esistenti dell’evento per creare qualcosa chiamato “spettro di densità di potenza“, ha precisato Pasham. “Se c’è una modulazione regolare nella luminosità dei raggi X, si presenta in uno spettro di densità di potenza come un picco“.

Il picco è stato individuato: “Ciò suggerisce che un oggetto compatto (buco nero o una stella di neutroni) era presente nel cuore di questa esplosione,” ha detto Pasham. I risultati dello studio, pubblicati su Nature Astronomy, mostrano prove della luminosità dei raggi X dalla “Mucca” che fluttua ogni 4,4 millisecondi. Questa tempistica ha consentito al team di studiare le dimensioni dell’area che produce i segnali a raggi X.

“Intuitivamente, possiamo immaginare un gruppo di raggi X caldi che producono materia che si illumina regolarmente e si attenua in media ogni 4,4 millisecondi,” affermato Pasham.

Con queste informazioni, il team suggerisce la probabile presenza di un oggetto compatto, un buco nero o una stella di neutroni.

Inoltre, sulla base di dati e osservazioni, “sappiamo che la posizione di questa esplosione coincide con una regione di formazione stellare della galassia ospite. Ciò significa che il sito di esplosione di AT2018cow ha stelle massicce pronte a morire,” ha detto Pasham.

Con entrambe queste conclusioni, “suggeriamo che sia probabilmente una stella morente che ha dato alla luce un oggetto compatto,” ha aggiunto Pasham.

Pasham ha aggiunto che con la loro analisi non possono ancora stabilire se l’oggetto “nato” dall’esplosione sia un buco nero o un deposito di neutroni, ma “i dati esistenti potrebbero aiutarci a ottenere questa risposta,” ha concluso Pasham.