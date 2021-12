Gli Spartani non uccidevano i bambini deboli e disabili: lo studio che smonta una fake news durata secoli

MeteoWeb

Nella sua biografia Vita di Licurgo, scritta intorno al 100 d.C., il filosofo greco Plutarco raccontò come gli antichi spartani sottoponevano i neonati a un consiglio di anziani per l’ispezione. I bambini “in forma e forti” sono sopravvissuti, ma quelli trovati “bassi o deformi” sono stati lasciati fuori a morire, scrisse Plutarco, “per il motivo che non è né meglio per se stessi né per la città vivere [la loro] vita naturale male attrezzati”.

Nei quasi 2000 anni successivi, il racconto di Plutarco è diventato una nozione comunemente accettata sull’antica società greca. Anche gli studiosi moderni hanno preso alla lettera le parole del filosofo, ripetendo l’idea a generazioni di studenti per sottolineare le differenze tra la società odierna e quella antica, tra i soprusi e gli abusi dei nostri predecessori e la nostra capacità di accettare il diverso. Peccato, che con alta probabilità fosse tutto falso. “Gli studiosi hanno semplicemente ipotizzato che i bambini disabili sarebbero stati esposti” o abbandonati all’aperto o in un luogo pubblico, afferma l’archeologo dell’Università di Sydney Lesley Beaumont. Il credere in tutto ciò è stato anche usato per giustificare le atrocità moderne. Come si spiega in un articolo su Nature, gli eugenetisti nazisti sostenevano l’uccisione di persone disabili citando, ad esempio, l’antico precedente greco. “È stato utilizzato per scopi piuttosto nefasti“, afferma la classicista Debby Sneed della California State University di Long Beach.

Ma le prove archeologiche e uno sguardo più attento alle fonti letterarie suggeriscono che la leggenda potrebbe essere puro mito. In uno studio pubblicato sulla rivista Hesperia, Sneed sostiene che l’abbandono di bambini disabili non era una parte accettata dell’antica cultura greca , anche se accadeva occasionalmente. Sebbene l’infanticidio avvenga occasionalmente nella maggior parte delle società, anche nei tempi moderni, molte culture lo evitano o lo disprezzano. E secondo Sneed non ci sono motivi per pensare che i greci fossero diversi. Plutarco stava scrivendo di eventi avvenuti 700 anni prima della sua nascita, sottolinea la ricercatrice, e il racconto dell’antico storico cita un altro re spartano che era insolitamente basso e “mal di gambe“, quindi probabilmente con qualche handicap, ma era comunque un buon capo. Un anonimo medico greco che scrisse intorno al 400 a.C. consigliò i medici contemporanei su come aiutare gli adulti “che sono armati di donnola dalla nascita“. Tutti questi indizi testuali suggeriscono che i bambini nati visibilmente diversi vissero fino all’età adulta come membri produttivi della società.

Sneed sostiene che le prove archeologiche supportano questa visione, mostrando che i bambini con gravi problemi di salute alla nascita sono stati curati ben oltre le loro prime settimane di vita. Nel 1931, ad esempio, una serie di scavi hanno scoperto i resti di oltre 400 bambini in un pozzo ad Atene. In un’analisi del 2018, gli archeologi hanno mostrato che i resti erano per lo più vecchi di pochi giorni al massimo, coerenti con i modelli tipici di alta mortalità infantile nel mondo antico, non con l’infanticidio selettivo. Uno degli scheletri apparteneva a un bambino di 6-8 mesi con grave idrocefalia, in cui il liquido spinale è intrappolato nel cranio e fa pressione sul cervello. La condizione si traduce in una forma del cranio visibilmente anomala ed è spesso fatale, anche oggi. “Quel bambino aveva bisogno di essere curato in misura significativa“, dice Sneed. “Ed è stato curato fino alla sua morte“.

Nel frattempo, nelle tombe di tutta la Grecia, i ricercatori hanno scoperto, scavando, piccole bottiglie di ceramica globulari con beccucci, alcuni con segni di denti da latte sui beccucci, come riporta Sneed. I biberon avrebbero potuto essere usati per nutrire i neonati con palatoschisi o altre disabilità, in particolare perché sono rari e si trovano principalmente nelle tombe di neonati e bambini di età inferiore a 1 anno, e quasi mai nelle tombe di bambini più grandi vicini all’età dello svezzamento. Le figurine raffigurano anche adulti con deformità, compresi adulti con grave palatoschisi.

Queste prove, tutte insieme, suggeriscono che i bambini nati con arti anomali o disabilità sono stati regolarmente allevati e spesso sono sopravvissuti fino all’età adulta. “Abbiamo molte prove di persone che non uccidono attivamente i bambini“, dice Sneed, “e nessuna prova che lo abbiano fatto“.

Altri studiosi sono più riluttanti nel sostenere questa affermazione. “Potresti definire tutta l’antica società greca e romana come popoli che si sbarazzavano dei bambini deboli? Assolutamente no“, afferma Christian Laes, classicista dell’Università di Manchester. “Ma l’assenza di prove non significa che il fenomeno stesso fosse assente“. Laes sostiene che, basandosi su esempi etnografici di altre società, i bambini venivano abbandonati o uccisi regolarmente se le famiglie non potevano permettersi di allevarli. Il disagio o la vergogna della società, suggerisce, potrebbero aiutare a spiegare perché una pratica comune potrebbe non essere menzionata nelle fonti più antiche.

L’archeologo Peter Beaumont traccia una linea tra l’infanticidio e l’esposizione più passiva, suggerendo che sebbene non ci siano prove che venissero uccisi attivamente i bambini, gli infanti indesiderati potrebbero comunque essere stati lasciati in un luogo pubblico o all’aperto nella speranza che venissero raccolti e cresciuti da altri. “Indurci a mettere in discussione le nostre ipotesi è davvero importante e [Sneed] ha portato molte prove a sostegno“, afferma Beaumont. “Ma non sono sicuro di poter essere d’accordo sul fatto che fosse pratica comune allevare bambini disabili”.

Secondo Sneed i critici hanno la responsabilità di portare sul tavolo qualcosa di più delle ipotesi moderne sui disabili. Poiché le persone oggi tendono a svalutare le persone con disabilità, supponiamo che gli umani in passato abbiano fatto lo stesso. Ma, dice, “ci sono molti e diversi filoni di prove che mostrano che le persone investivano tempo e risorse nell’assistenza ai bambini malati o disabili“.