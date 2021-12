Covid, il Governo convoca il Cts per ridurre la quarantena ai contatti dei positivi vaccinati con la terza dose

MeteoWeb

Il Governo ha convocato il Comitato tecnico scientifico per domani, mercoledì 29 dicembre, alle ore 11:00. Gli esperti dovranno pronunciarsi, in base all’andamento della curva epidemiologica, sull’eventuale accorciamento dei tempi di quarantena per i vaccinati con terza dose che si sono trovati a contatto con persone risultate positive, che l’esecutivo guidato da Mario Draghi vorrebbe introdurre per incentivare le vaccinazioni con la dose aggiuntiva, che al momento non decollano.