Gran Sasso: la provincia di Teramo destina 330.000 euro per riparare il sistema antivalanga O’bellX a Prati di Tivo – FOTO e VIDEO

O’bellX è un sistema antivalanga installato sotto la parete Nord del Corno Piccolo a Prati di Tivo, in provincia di Teramo. Il sistema era finito al centro dell’attenzione lo scorso marzo, quando tra il 26 e il 27 una valanga staccatasi dal Corno Piccolo sul Gran Sasso lo ha danneggiato, trascinando tre campane già installate sui relativi supporti fino a valle. A seguito della valanga, è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica per danno ambientale.

Nel progetto, la provincia di Teramo aveva investito 2 milioni di euro pubblici.

Oggi, dopo aver perso già due intere stagioni turistiche, gli impianti di Prati di Tivo sono ancora fermi e non si sa se la stagione inizierà per via della pandemia ancora in corso. La provincia di Teramo, tuttavia, ha deciso di erogare ulteriori fondi pubblici, destinando 330.000 euro per la riparazione del sistema O’BellX.