Gravità delle reinfezioni da SARS-CoV-2 rispetto alle infezioni primarie: lo studio

MeteoWeb

Il Qatar ha avuto una prima ondata di infezioni con sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) da marzo a giugno 2020; in seguito circa il 40% della popolazione aveva anticorpi rilevabili contro SARS-CoV-2. Il paese ha successivamente avuto due ondate consecutive da gennaio a maggio 2021, innescate dall’introduzione delle varianti B.1.1.7 (o alfa) e B.1.351 (o beta). 1 Questo ha creato un’opportunità epidemiologica per valutare le reinfezioni.

Utilizzando database nazionali federati che hanno acquisito tutti i dati relativi a SARS-CoV-2 dall’inizio della pandemia, un team di ricercatori guidato da Laith J. Abu-Raddad ha studiato il rischio di malattie gravi (che portano al ricovero per cure acute), malattie critiche (che portano al ricovero in un’unità di terapia intensiva [ICU]) e malattie mortali causate da reinfezioni rispetto alle infezioni primarie nella coorte nazionale di 353.326 persone con infezione confermata da reazione a catena della polimerasi (PCR) tra il 28 febbraio 2020 e il 28 aprile 2021, dopo l’esclusione di 87.547 persone con un record di vaccinazione.

L’infezione primaria è stata definita come il primo tampone positivo alla PCR. La reinfezione è stata definita come il primo tampone positivo alla PCR ottenuto almeno 90 giorni dopo l’infezione primaria. Le persone con reinfezione sono state abbinate a quelle con infezione primaria in un rapporto 1:5 in base al sesso, al gruppo di età di 5 anni, alla nazionalità e alla settimana di calendario della data del test PCR. La classificazione del Covid-19 grave, critico e fatale ha seguito le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità e le valutazioni sono state effettuate da personale medico qualificato attraverso revisioni individuali delle carte.

Delle 1304 reinfezioni identificate, 413 (31,7%) sono state causate dalla variante B.1.351, 57 (4,4%) dalla variante B.1.1.7, 213 (16,3%) da virus “wild-type” e 621 (47,6 %) erano di stato sconosciuto. Per le persone reinfettate, il tempo mediano tra la prima infezione e la reinfezione era di 277 giorni (intervallo interquartile, da 179 a 315). Le probabilità di malattia grave alla reinfezione erano 0,12 volte rispetto all’infezione primaria. Non ci sono stati casi di malattia critica alla reinfezione e 28 casi all’infezione primaria. Non ci sono stati casi di morte per Covid-19 alla reinfezione e 7 casi all’infezione primaria. Le probabilità dell’esito composito di malattia grave, critica o fatale alla reinfezione erano 0,10 volte rispetto all’infezione primaria. Le analisi di sensibilità erano coerenti con questi risultati.

Le reinfezioni avevano una probabilità inferiore del 90% di causare ospedalizzazione o morte rispetto alle infezioni primarie. Quattro reinfezioni sono state abbastanza gravi da portare al ricovero in terapia intensiva. Nessuno ha portato al ricovero in terapia intensiva e nessuno si è concluso con la morte. Le reinfezioni erano rare e generalmente lievi, forse a causa del sistema immunitario innescato dopo l’infezione primaria.

In studi precedenti, i ricercatori hanno valutato l’efficacia della precedente infezione naturale come protezione contro la reinfezione da SARS-CoV-2 2,3 pari o superiore all’85%. Di conseguenza, per una persona che ha già avuto un’infezione primaria, il rischio di avere una reinfezione grave è solo circa l’1% del rischio di una persona precedentemente non infetta che abbia un’infezione primaria grave.

È ora necessario determinare se tale protezione contro la malattia grave al momento della reinfezione dura per un periodo più lungo, analogamente all’immunità che si sviluppa contro altri coronavirus “comune-raffreddore” stagionali, che stimolano l’immunità a breve termine contro la reinfezione lieve ma l’immunità a lungo termine contro la malattia più grave con reinfezione. Se questo fosse il caso di SARS-CoV-2, il virus (o almeno le varianti studiate fino ad oggi) potrebbe adottare un modello di infezione più benigno quando diventa endemico.