Green Pass, Ministero della Salute: under 12 esentati dalla certificazione verde

Il Ministero della Salute ha ricordato in una nota che l’ultimo decreto legge Green Pass stabilisce con chiarezza che i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il Green Pass. Sono 3,6 milioni i bambini della fascia 5-11 anni interessati dalla campagna vaccinale: le prenotazioni si aprono ufficialmente oggi, mentre da giovedì16 dicembre cominceranno le iniezioni con dose pediatrica Pfizer-BioNTech.