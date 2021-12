Ha 100 anni e ha festeggiato il suo compleanno con le due sorelle maggiori: ecco quali sono i segreti della longevità

MeteoWeb

Dopo 100 anni, Frances Kompus sta ancora cercando di ‘raggiungere’ le sue sorelle maggiori. La donna – come racconta UsaToday – ha festeggiato il suo centesimo compleanno lo scorso 11 novembre insieme alle sue sorelle Julia Kopriva, che ha compiuto 104 anni a novembre, e Lucy Pochop, che ha compiuto 102 anni a giugno.

Complessivamente, circa 50 persone hanno partecipato alla festa di Kompus presso la chiesa cattolica del Sacro Cuore nella sua città di Atwood, nel nord-ovest del Kansas. È la stessa chiesa dove sono state battezzate e cresimate, e dove ciascuna di loro si è sposata nel corso degli anni. “L’ho adorata“, ha detto Kompus in un’intervista di recente. “E’ stata una bella festa“.

Cresciuta in una fattoria a Beardsley, nel Kansas, con due sorelle maggiori, Kompus ha ricordato di dover “correre per stare al passo con le sue sorelle” durante la passeggiata di 2 miglia verso la scuola. “Ho sempre fatto quello che hanno fatto loro“, ha detto Kompus. “A volte funzionava e a volte era divertente“. I loro nonni emigrarono dalla Cecoslovacchia e divennero agricoltori nella contea di Rawlins. Non avevano fratelli, quindi le tre ragazze hanno lavorato nella fattoria per i loro genitori.

Frances ha raccontato come ha persino utilizzato il trattore “per mezza giornata alla volta“, spesso trainando un aratro a disco unidirezionale o una sarchiatrice. Nella fattoria “avevo alcune oche con cui giocare e avevo persino dei galli che usavo come animali domestici“.

Nella loro fattoria, che si trova a circa 9 miglia da Atwood, mangiavano anche “buon cibo fatto in casa“, macellando i propri maiali, ha raccontato la donna. Anche durante i periodi di magra come la Grande Depressione, sua madre cucinava il pollo e serviva pasti a base di fagioli secchi, ha detto Kompus secondo la quale il ‘mangiare bene’ sia uno dei motivi della sua lunga vita e per questo motivo è felice che anche la casa della Good Samaritan Society ad Atwood, in cui si è trasferita a dicembre 2019, fornisca buoni pasti.

Altre segreti di longevità, secondo Kompus, sono l’essere socievole, il camminare molto e, semplicemente, ‘andare avanti’.

Le tre sorelle sono sempre state vicine, il tempo trascorso insieme è cresciuto man mano che ciascuna diventava vedova e si trasferiva in appartamenti nei pressi di Atwood, ha spiegato la figlia di Kompus, Fran Allacher, che vive nella vicina McCook, nel Nebraska. Ognuna delle sorelle ha avuto figli e sono nonne. Kompus e Kopriva sono anche bisnonne.