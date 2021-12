I tornado in Kentucky hanno ucciso 7 bambini in un’unica via: due famiglie distrutte nella cittadina di Bowling Green

MeteoWeb

C’è tanta disperazione in Kentucky, lo stato più colpito dal violento outbreak di tornado dello scorso 10 dicembre. Mentre il bilancio delle vittime è di diverse decine ma è destinato ad aumentare, ci sono intere famiglie distrutte. Tra le vittime dei tornado, che hanno colpito in piena notte, ci sono anche molti bambini. Un piccolo camion, una bicicletta, un biberon tra i cumuli di macerie sono le prove dei bambini che affollavano le strade della cittadina di Bowling Green, dove i vortici hanno provocato 14 morti nel giro di pochi isolati.

Nel disastro che ha colpito la comunità, 7 bambini hanno perso la vita in una unica via, Moss Creek Avenue. Tra i 7 bambini, appartenenti a due famiglie diverse, ci sono anche due neonati. Le famiglie che li hanno messi a letto come sempre quella sera non si sarebbero mai aspettate di essere colpite da una tale tragedia nell’arco di poche ore.

Quando gli allarmi per i tornado hanno iniziato a suonare, Melinda Allen-Ray ha portato i suoi nipoti in bagno, mentre il vento spazzava via la sua casa. Dopo quei lunghissimi minuti in balia della furia dei venti, e’ riuscita ad uscire e ha sentito le urla dei vicini. “Mi ha traumatizzato. Ci penso ogni notte quando vado a dormire, quando riesco a dormire“, ha ricordato, sottolineando che anche in sogno sente ancora quelle grida. La sua e’ una comunita’ di famiglie provenienti da tutto il mondo, molte delle quale fuggite dalle violenze in Bosnia, Birmania, Nigeria. E ora sembra loro di rivivere lo stesso incubo, lo stesso dolore, la stessa disperazione.

Uno dei nuclei che ha perso molti membri era bosniaco: due fratelli vivevano in case vicine con le loro famiglie e tra le vittime si contano una donna, due bambini e due neonati. Un’altra, invece, ha perso sei membri: tre adulti, una ragazza di 16 anni, un bambino di 4 anni e un altro minore.

“I tornado hanno devastato tutto quello che hanno trovato sulla loro strada, e’ qualcosa di incredibile“, ha affermato il Presidente statunitense Joe Biden in visita in Kentucky per toccare con mano i danni provocati dal maltempo estremo.