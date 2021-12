Covid, Locatelli: “I vaccini saranno un bel regalo di Natale per i bambini, sono sicuri”

MeteoWeb

“I riscontri sui vaccini in età pediatrica sono assolutamente positivi sul profilo della sicurezza, sia negli studi, sia nella real world evidence, come negli Stati uniti. Quindi non ci sono segnali di allerta e i vaccini sono stati sufficientemente testati. Bisogna vaccinare i bambini per la loro salute. Il 16 dicembre si inizia. E’ un bel regalo di Natale per i bambini, vaccinare i propri figli è un gesto d’amore che ogni genitore ha per i propri figli“. Lo ha detto il coordinatore del Cts Franco Locatelli durante il programma Rai “Che tempo che fa“. La campagna vaccinale “inizierà dai più fragili“, ha aggiunto Locatelli. Negli hub vaccinali ci saranno “dei percorsi dedicati” e per le prenotazioni sarà sviluppato “un sistema simile a quello degli adulti ma coinvolgeremo anche i pediatri di famiglia per somministrare il vaccino“.