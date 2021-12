Il ciclone Jawad punta la costa orientale dell’India: massima allerta nell’Odisha

MeteoWeb

Allerta meteo in India per il ciclone Jawad che tra sabato e domenica dovrebbe colpire diversi Stati della costa orientale: il premier Narendra Modi ha convocato una riunione per organizzare l’evacuazione e gli interventi di soccorso.

Secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi dal Dipartimento di Meteorologia dell’India (IMD), attualmente Jawad si trova a circa 420 km a sud-est di Vishakhapatnam nell’Andhra Pradesh. Sabato mattina il ciclone dovrebbe raggiungere la costa dell’Andhra Pradesh e dell’Odisha, anche se nelle ore precedenti sono attese piogge molto intense sulla costa settentrionale dell’Andhra Pradesh e la costa meridionale dell’Odisha. Il ciclone dovrebbe effettuare il landfall nel distretto di Puri domenica per poi lasciare il Golfo del Bengala, tornando in mare.

Sulla base delle previsioni, l’allerta meteo rossa è stata emessa per 4 distretti dell’Odisha, arancione in 7 altri e gialli in 4 distretti dello Stato maggiormente colpito, dove 266 squadre di soccorsi sono state dispiegate nelle zone costiere e le attivita’ di pesca sono state interrotte.