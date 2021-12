Il maltempo devasta di nuovo Itri: evacuate 70 famiglie, scuole chiuse

MeteoWeb

Scuole chiuse e famiglie evacuate ad Itri, in provincia di Latina, a causa dell’ondata di maltempo che sta flagellando in questi giorni il centro Italia. La località in questione era già stata interessate da diversi danni dovuti al maltempo nelle scorse settimane. Il vicesindaco Elena Palazzo, in seguito alla diramazione di un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso dalla Protezione Civile che segnalava il codice arancione, ha firmato l’ordinanza che evacua gli immobili di circa 70 famiglie – si parla di oltre 200 persone che saranno ospitate presso attività ricettive – e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, “al fine di prevenire situazioni di pericolosità per l’incolumità dei bambini e degli studenti, nonché per motivi attinenti alla sicurezza e alla circolazione stradale”. Lo scorso 26 novembre la Regione Lazio aveva già dichiarato lo stato di calamità naturale a seguito delle eccezionali precipitazioni avvenute all’inizio del mese, che avevano causato danni ingenti sul territorio itriano.