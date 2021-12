Il Meteo in Alto Adige: domani previsti altri 20-40 cm di neve

MeteoWeb

In Alto Adige a 2.000 metri di quota il manto nevoso attualmente misura tra i 50 e 70 cm, ai quali domani si aggiungeranno altri 20-40 cm: lo ha reso noto il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Fiocchi cadranno fino a valle.

Il pericolo di valanghe (attualmente tra grado 1 e 3) aumenterà nel corso della giornata.

Il cielo domani sarà molto nuvoloso o coperto con nevicate inizialmente sulla Val Venosta, in estensione alla Bassa Atesina al mattino. Nel pomeriggio ed in serata i fenomeni si estenderanno a tutto il territorio ed a tratti risulteranno anche di forte intensità.