Il Meteo in Friuli Venezia Giulia: pioggia e neve per la Festa dell’Immacolata, fiocchi fino a fondovalle

“Correnti settentrionali stabili interesseranno la regione fino a mercoledì mattina, mentre nel pomeriggio arriverà un marcato fronte atlantico che in serata formerà una profonda depressione sull’Alto Adriatico“: sono le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia, elaborate dagli esperti ARPA FVG – OSMER.

Domani in mattinata cielo variabile sui monti e nuvoloso su pianura e costa. Dal pomeriggio coperto con piogge che in serata saranno abbondanti su pianura e costa mentre sulla zona montana avremo neve abbondante fino a fondovalle (300 m circa), oltre i 500 m circa sulle Prealpi Giulie e colline orientali. Dalla sera fenomeni più intensi con vento sostenuto di Scirocco sul mare e da nord-est in pianura, da sud in quota.

Giovedì 9 cielo da variabile a nuvoloso con locali precipitazioni residue; quota neve sui 400 m circa. Possibili rovesci sulla costa.

Venerdì 10 cielo da poco nuvoloso a variabile con gelate notturne in pianura e freddo sui monti di notte