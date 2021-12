Il Meteo in Italia, da Apollo alle temperature record: 187 eventi estremi nel 2021, 264 morti dal 2010

MeteoWeb

Dal medicane Apollo alle temperature record estive, dalle alluvioni lampo alle violente grandinate: nel 2021 in Italia si sono verificati 187 fenomeni meteorologici che hanno provocato danni nei territori con 9 vittime.

A tracciare il bilancio è l’Osservatorio Cittàclima di Legambiente realizzato in collaborazione con Unipol e con il contributo scientifico di Enel Foundation.

Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Veneto e Sardegna le regioni più colpite. Roma, Napoli, Catania, Palermo e Milano le città con i maggiori danni.

Dal 2010 ad oggi nel nostro Paese sono stati 1.181 i fenomeni meteorologici che hanno provocato 264 morti e danni sul territorio con 637 Comuni dove si sono registrati eventi rilevanti, l’8% del totale.

Oltre 27mila persone sono state evacuate a causa di frane ed alluvioni tra il 2016 ed il 2020, secondo il monitoraggio del Cnr.

Legambiente chiede al Governo “di approvare il piano nazionale di adattamento, per fissare le priorità e indirizzare le risorse verso azioni davvero utili per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle città e dei territori italiani“.