Il Meteo in Lombardia: al via fase perturbata da domani, neve sulle Alpi dai 1400 metri

“Sulla Lombardia è ancora presente un campo di alta pressione, in un contesto di nubi basse persistenti in Pianura e maggior soleggiamento sulle Alpi. Da domani, venerdì 24, si aprirà una fase più perturbata contraddistinta dal passaggio da tre diversi impulsi di origine atlantica, con cielo che quindi risulterà spesso coperto unito ad un aumento della probabilità di precipitazioni. Locali nevicate sono attese sulle Alpi, ma solo a quote superiori ai 1400 metri. Un miglioramento deciso è atteso da martedì 28“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani generalmente molto nuvoloso o coperto. Qualche schiarita sarà ancora nella prima parte del giorno sulle Alpi.

Precipitazioni: possibili già dal mattino, molto deboli, sull’Appennino. Dal pomeriggio deboli e intermittenti sulla Pianura, specie settori centro-orientali.

Temperature: in generale aumento, più marcato nelle minime. Valori minimi in Pianura tra 1-4 °C, massimi tra 4-7 °C.

Zero termico: variabile in giornata, generalmente compreso tra 1800-2400 metri.

Venti: in Pianura deboli occidentali; sull’Appennino moderati da sud sul crinale, sulle Alpi moderati occidentali.