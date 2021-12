Il Meteo in Lombardia: cambio della circolazione atmosferica dalla Vigilia di Natale

MeteoWeb

“Un campo di alta pressione assicura condizioni di tempo stabile e senza precipitazioni, seppur con la scomoda presenza delle nebbie in Pianura. Da venerdì 24 è atteso un radicale cambio della circolazione atmosferica in favore di correnti più umide di origine atlantica, con tre distinti passaggi perturbati che interesseranno la regione tra sabato 25 e lunedì 27. Tornerà la neve sulle Alpi, ma solo oltre i 1000-1400 metri. Temperature minime in aumento e massime stazionarie. La tendenza successiva è molto incerta, al momento appare più probabile una situazione di tempo stabile con probabilità di precipitazioni in calo“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani in Pianura cielo molto nuvoloso o coperto per nubi basse. Sulle Alpi in prevalenza nuvoloso nella prima parte del giorno, ampie schiarite dal pomeriggio a partire da ovest.

Precipitazioni: assenti, salvo locale pioviggine sulla Pianura.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve calo. Valori minimi in Pianura tra -2 e 3°C, massimi tra 3 e 6°C.

Zero termico: in rialzo sin verso i 2800 metri circa.

Venti: in pianura deboli occidentali. In montagna deboli rinforzi da sud-ovest sull’Appennino, in prevalenza deboli da nord-ovest sulle Alpi.

Altri fenomeni: probabili foschie dense e nebbie diffuse nella notte e al mattino sulla bassa Pianura.