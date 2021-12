Il Meteo in Lombardia: da domani predominano condizioni di alta pressione

MeteoWeb

Oggi “l’espansione di un’ampia area di alta pressione di matrice atlantica è parzialmente ostacolata da una perturbazione tra Isole Britanniche e nord Europa, senza effetti particolari sulla regione, salvo deboli precipitazioni più probabili sui rilievi. Da mercoledì predominano condizioni di alta pressione, con vento da nordovest in rinforzo in montagna; in pianura aumenta tuttavia la possibilità di nebbia o nubi basse soprattutto nelle ore più fredde. Rialzo termico generalizzato nella seconda parte della settimana, con valori particolarmente miti soprattutto in montagna“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso, con schiarite irregolari.

Precipitazioni: deboli sui rilievi di nordovest, in estensione dal pomeriggio a tutta la fascia alpina ed alle Prealpi Orobiche; pioviggini possibili su pianura occidentale ed alta pianura. Neve oltre 1800-2000 metri, con quota in risalita dal pomeriggio.

Temperature: in pianura minime in leggero calo, attorno a 4 °C, massime stazionarie o in leggero aumento, attorno a 9 °C; sensibile aumento delle temperature in montagna.

Zero termico: in rialzo; nelle ore centrali, attorno a 2200 metri sulle Alpi, a 3000 metri sulla pianura.

Venti: in pianura deboli o a tratti moderati da nordovest-ovest, poi deboli da est; in montagna da nord-nordovest, moderati e fino a forti in quota.

Altri fenomeni: foschie dense e nebbia in pianura nelle ore più fredde; effetti favonici possibili a tratti anche sulla pianura occidentale.