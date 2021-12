Il Meteo in Lombardia: da venerdì ritorna la pioggia in Pianura e la neve sulle Alpi

MeteoWeb

“Il Nord Italia continua a trovarsi ai margini di un robusto campo di alta pressione disteso sull’Europa Occidentale. Fino a giovedì 23 avremo una situazione di tempo stabile, con nebbie/nubi basse in pianura e più sole sulle Alpi. Da venerdì 24 sarà probabile un cambio di circolazione atmosferica con il passaggio di diverse perturbazioni atlantiche, per cui ci si attende un ritorno della pioggia in Pianura e della neve sulle Alpi. Temperature vicine agli 0 °C al mattino ancora per i prossimi due giorni, da venerdì valori in aumento“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sulla Pianura molto nuvoloso o coperto per nubi basse, nel pomeriggio locali ampie schiarite specie sulla fascia settentrionale. In montagna generale condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve calo. In Pianura minime tra -3 e 2 °C, massime tra 3 e 7 °C.

Zero termico: intorno a 900-1000 metri.

Venti: in Pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli settentrionali.

Altri fenomeni: probabile formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulla Pianura, soprattutto durante le ore più fredde ma con possibile locale persistenza anche durante il giorno.