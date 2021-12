Il Meteo in Lombardia: deboli piogge sui rilievi nel fine settimana

MeteoWeb

“Oggi condizioni stabili, associate a flussi settentrionali favoriti da una espansione anticiclonica di origine atlantica, in graduale indebolimento dal pomeriggio di domani per effetto di una area depressionaria di origine artica e con associata aria più fredda in quota in approfondimento sull’Europa centrale, che favorirà deboli precipitazioni sui rilievi tra il tardo pomeriggio e la sera di sabato fino alla notte di domenica. Per inizio della prossima settimana condizioni stabili fino a martedì, quindi una nuova area depressionaria in discesa sull’Europa occidentale aumenterà la probabilità di condizioni perturbate“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani fino al mattino da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, quindi aumento della copertura nuvolosa fino a molto nuvoloso ovunque.

Precipitazioni: molto deboli irregolari nel corso della giornata sui rilievi di confine, in possibile sconfinamento anche ai settori prealpini, pedemontani e a parte della pianura orientale in serata. Quota neve oltre 700-800 metri, in possibile calo in serata sulla parte orientale.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra -3 e -1 °C, massime tra 5 e 7 °C.

Zero termico: oscillante intorno a 900-1200 metri.

Venti: in pianura e montagna deboli variabili.

Altri fenomeni: possibili foschie o locali banchi di nebbia nelle ore notturne sulla Bassa Pianura.