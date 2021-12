Il Meteo in Lombardia: deboli piogge tra oggi e domani, venerdì condizioni più stabili

MeteoWeb

“Tra oggi e domani saccatura nordatlantica in lento approfondimento verso il Mediterraneo occidentale con flussi via via più umidi e possibilità di deboli precipitazioni, in particolare sui rilievi e sulla Bassa Pianura nella prima mattinata di giovedì. Venerdì flussi in quota settentrionali e condizioni via via più stabili. Nuovo blando passaggio perturbato tra sabato sera e domenica, ma condizioni tendenzialmente in miglioramento lunedì. Temperature generalmente inferiori ai valori tipici del periodo“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani inizialmente molto nuvoloso o coperto; irregolari schiarite in mattinata o al pomeriggio, in particolare sui settori occidentali.

Precipitazioni: deboli sui rilievi alpini e sulla Pianura centro-orientale, probabili fino al primo mattino, ma non si esclude qualche nuovo episodio in tarda serata sulla Bassa Pianura. Neve oltre i 1000 metri.

Temperature: minime in leggero aumento, massime in calo. Valori minimi in pianura tra 0 e 4 °C, massimi tra 7 e 10 °C.

Zero termico: nelle prime ore intorno a 1200 metri, in aumento nelle ore centrali, ma calo in serata intorno a 1000 metri.

Venti: in pianura deboli di prevalente provenienza occidentale, in serata in rinforzo da nordovest su zone occidentali, in montagna moderati (o forti in serata) tendenti da nord.