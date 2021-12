Il Meteo in Lombardia: fino a venerdì soleggiato in montagna e nebbioso in pianura, senza precipitazioni

MeteoWeb

“Un robusto promontorio anticiclonico su tutta l’Europa occidentale porta anche in Lombardia condizioni molto stabili fino a venerdì: soleggiato in montagna e nebbioso in pianura, senza precipitazioni. Da sabato la discesa di un nucleo freddo da nord verso i Balcani influenzerà solo parzialmente le condizioni meteorologiche sulla regione: ventilazione a tratti più sostenuta in montagna e temperature in lieve calo sui settori orientali con persistenza di nebbia e foschia in pianura anche per il fine settimana. Da lunedì correnti settentrionali progressivamente meno stabili e via via più fredde“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani su Alpi e Prealpi sereno o poco nuvoloso. Su Pianura e Appennino nuvoloso per nubi basse con nebbie e foschie, anche persistente nelle ore centrali della giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra -1°C e 1°C, massime tra 3°C e 5°C.

Zero termico: intorno a 3000 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli da nord nordest, con rinforzi sulle creste di confine.

Altri fenomeni: nebbia e foschia diffusa in pianura, solo localmente in sollevamento e diradamento nelle ore centrali.