Il Meteo in Lombardia: stabilità fino a domani, Festa dell’Immacolata con piogge diffuse e neve

“Fino a martedì condizioni stabili, con una blanda circolazione depressionaria in quota oggi seguita da una temporanea rimonta anticiclonica domani ma indebolita in serata dalla discesa di una ampia area depressionaria nordatlantica con associata aria fredda in quota, che favorirà per la giornata di mercoledì precipitazioni diffuse sulla Lombardia, a carattere nevoso anche al piano specie sulla fascia centro occidentale, in attenuazione ed in esaurimento dalla mattinata di giovedì e per i giorni a seguire“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani nuvolosità irregolare nella notte e più compatta sui settori alpini, seguita da ampie schiarite fino a sereno ovunque; a inizio serata graduale aumento della nuvolosità a media e alta quota in ingresso da ovest.

Precipitazioni: possibili deboli nella notte sulle creste di confine.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve rialzo. In pianura minime tra -4 e -2°C, massime tra 6 e 9°C.

Zero termico: a circa 1300 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, in rotazione da est in serata; sui rilievi alpini e prealpini moderati o localmente forti da nord al mattino, in attenuazione dal pomeriggio, in Appennino in rinforzo da sud in serata.

Altri fenomeni: possibili deboli foschie in pianura nella notte e mattino presto.