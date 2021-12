Il Meteo in Lombardia: stabilità fino a giovedì, festività natalizie con la pioggia

MeteoWeb

“Sul nord Italia condizioni stabili fino a giovedì, associate ad un campo di alta pressione che favorirà flussi prevalentemente settentrionali e secchi in quota, relativamente più umidi da est nei bassi strati tra oggi e domani ma senza precipitazioni. Da venerdì una area depressionaria atlantica in avvicinamento sull’Europa occidentale determinerà un apporto di masse d’aria via via più umide e instabili, favorendo deboli precipitazioni diffuse sotto le festività natalizie“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani tra notte e primo mattino ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso per nubi basse, quindi schiarite diffuse sui settori alpini e prealpini, più intermittenti e irregolari in pianura.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo. In pianura minime tra -2 e 1°C, massime tra 4 e 7°C

Zero termico: in calo a circa 800-1000 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli variabili.