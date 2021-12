Il Meteo in Lombardia: stabilità fino a sabato, nebbie e foschie in pianura

MeteoWeb

“L’espansione di un promontorio anticiclonico dall’Atlantico all’Europa centro-occidentale favorisce l’allontanamento verso l’Est-Europa di un’area depressionaria. La nostra regione, al margine di queste strutture bariche, risulta in parte influenzata da un flusso in quota da nord. Fino a sabato giornate stabili: maggior soleggiamento in montagna, tendenza invece sulla Pianura, in particolare da domani, alla formazione di nebbie e foschie in parte persistenti“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani su fascia alpina e prealpina da poco nuvoloso a velato. Sulla Pianura e Appennino velato con nuvolosità bassa, foschie e nebbie, fino al primo mattino e in particolare dalla serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In Pianura minime tra -4 e -1°C, massime tra 4 e 8°C.

Zero termico: intorno a 2900 metri.

Venti: in pianura deboli variabili; in montagna deboli o moderati da nord.

Altri fenomeni: Gelate.