Il Meteo in Lombardia: temperature estremamente miti in montagna, in pianura prevalgono nebbie e inversioni termiche

“Italia è interessata dall’espansione di un vasto campo d’alta pressione a matrice sub-tropicale, che determina condizioni di tempo stabile, soleggiato in montagna dove si registrano temperature estremamente miti per il periodo, molto nuvoloso in pianura dove prevalgono nebbie e inversioni termiche, con valori di temperatura più bassi. Fino a Capodanno, 1 gennaio 2022, situazione pressoché stazionaria sulla Lombardia. Da domenica 2 graduale ritiro verso sud dell’anticiclone con transito di una prima perturbazione atlantica sull’Europa centrale: aumento delle nubi su tutta la Lombardia ma con scarsi fenomeni, graduale calo delle temperature in quota. Lunedì 3 si intensifica il flusso occidentale atlantico, tuttavia non sono ancora attese precipitazioni degne di nota; prosegue il calo termico in quota, rinforza la ventilazione in pianura“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sereno o poco nuvoloso su Alpi e Prealpi, a tratti nuvoloso sull’Appennino pavese; nubi basse persistenti sulla pianura.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie in pianura, con minime comprese tra 0 e 4°C, massime tra 5 e 10 °C. Ulteriore rialzo termico sui rilievi.

Zero termico: intorno a 3400-3800 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile o assenti, in montagna deboli o moderati dai quadranti settentrionali.

Altri fenomeni: nebbie diffuse su tutta la pianura, in parziale sollevamento durante le ore centrali della giornata.