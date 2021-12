Il Meteo in Lombardia: vasto anticiclone in rinforzo, da domani bel tempo in montagna e temperature insolitamente miti

MeteoWeb

Oggi “flusso nord-occidentale in rinforzo in quota associato ad un’espansione anticiclonica da ovest, con nuvolosità variabile, nebbie sulla pianura orientale, ventilazione in rinforzo ed un generale rialzo termico soprattutto in quota. Da Giovedì 30 a Capodanno ulteriore rinforzo di un vasto anticiclone di matrice sub-tropicale, con bel tempo in montagna e temperature insolitamente miti, in pianura nebbie o nubi basse con frequenti inversioni termiche“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani nuvoloso sulle Alpi, poco nuvoloso sui restanti rilievi, nubi basse anche persistenti sulla pianura specie in prossimità del corso del Po.

Precipitazioni: residue lungo le creste alpine confinali, poi assenti, a carattere nevoso solamente in alta quota.

Temperature: in pianura minime stazionarie e intorno a 2 °C, massime in lieve calo e attorno a 78 °C; ulteriore aumento in quota con valori molto miti per il periodo.

Zero termico: intorno a 3000-3500 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna moderati settentrionali soprattutto in quota, tendenti ad attenuarsi nel corso della giornata.

Altri fenomeni: nebbie diffuse in pianura, in parziale sollevamento tra le ore centrali ed il pomeriggio.