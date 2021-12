Il Meteo in Piemonte: Festa dell’Immacolata con 15-20 cm neve in pianura

MeteoWeb

Dopo una fase di tempo stabile che caratterizzerà il tempo in Piemonte fino alla serata di domani, con venti di foehn nelle valli alpine nordoccidentali e settentrionali fino alla tarda mattinata di domani, una perturbazione nordatlantica in spostamento verso l’arco alpino occidentale causerà un peggioramento del tempo, con nevicate diffuse attese nella prima parte della giornata di mercoledì, a tratti moderate fino al primo pomeriggio anche sulle zone di pianura. Secondo Arpa Piemonte, gli accumuli, anche a bassa quota potranno risultare significativi e superare i 15-20 cm, in particolare tra Astigiano e Alessandrino.

Un progressivo miglioramento interverrà a partire da ovest nel corso del pomeriggio di mercoledì, favorito dalla rotazione delle correnti in quota da ovest nordovest e dall’attivazione di venti di foehn nel corso della serata nelle vallate alpine occidentali, con fenomeni in esaurimento ovunque a fine giornata, sottolinea l’Agenzia regionale.