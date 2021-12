Il Meteo in Toscana: domani nuovo brusco peggioramento, pioggia e neve a quote collinari

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuovo rapido peggioramento con piogge già in mattinata ad iniziare dalla costa in estensione al resto della regione. Neve in genere oltre 600-800 metri in locale calo di quota sul finire della giornata.

Venti: moderati occidentali.

Mari: molto mossi i settori settentrionali, mossi altrove.

Temperature: minime in calo, massime pressoché stazionarie.

Sabato 11 inizialmente molto nuvoloso con precipitazioni sparse nelle zone interne e nevicate fino a quote collinari (300-700 metri). Tendenza al miglioramento dal pomeriggio.

Venti: deboli o moderati settentrionali con locali rinforzi.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento e massime quasi stazionarie.

Domenica 12 prevalenza di bel tempo salvo transito di velature nel pomeriggio. Estese gelate al mattino.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: moto ondoso in attenuazione fino a mari poco mossi.

Temperature: minime in calo e massime in aumento.