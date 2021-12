Il Meteo in Toscana: domani rovesci e possibili nevicate oltre i 1400-1500 metri in Appennino

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni, localmente a carattere di rovescio, più frequenti inizialmente sulle zone settentrionali, ma in estensione al resto della regione. Possibili nevicate oltre i 1400-1500 metri in Appennino e localmente a quote inferiori nel pomeriggio. Nel corso del pomeriggio tendenza a condizioni di variabilità a partire dalla costa.

Venti: di Libeccio, moderati sulla costa, deboli sulle zone interne con rinforzi sui versanti sottovento appenninici.

Mari: molto mossi.

Temperature: minime in deciso aumento, massime in contenuto calo centro sud.

Venerdì 3 sereno o poco nuvoloso. In mattinata residue deboli nevicate sull’Appennino orientale oltre i 600 metri.

Venti: moderati orientali.

Mari: poco mosso o mosso sottocosta, mosso o localmente molto mosso al largo.

Temperature: in calo le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime.

Sabato 4 aumento della nuvolosità a partire dalla costa già nel corso della mattinata. Dalla tarda mattinata precipitazioni sulle zone di nord ovest in estensione alle province centro settentrionali nel corso della giornata. Possibili nevicate in mattinata fino a quote basse sull’Appennino settentrionale

Venti: Di Libeccio in graduale rinforzo specie sul litorale settentrionale.

Mari: molto mossi o localmente agitati i settori settentrionali.

Temperature: in calo le minime con gelate fino alle prime ore della mattina.