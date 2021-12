Il Meteo in Toscana: Festa dell’Immacolata all’insegna del maltempo, neve sull’Appennino

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso. Locali annuvolamenti tra la notte e la prima mattina.

Venti: deboli in prevalenza da nord-est.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: in sensibile calo le minime con estese gelate sulle zone interne. Massime in locale aumento.

Mercoledì 8 molto nuvoloso con piogge e locali rovesci sparsi in estensione dalla costa al resto della regione nel corso nella giornata. Neve sull’Appennino inizialmente oltre 1000-1200 m, in rialzo fino a 1600-1700 m e in nuovo calo in serata fino a 1000-1200 m a partire dall’Appennino settentrionale.

Venti: meridionali fino a forti su costa e Arcipelago, tra deboli e moderati nell’interno. Rotazione ai quadranti occidentali in serata.

Mari: molto mossi tendenti ad agitati dalla sera.

Temperature: in lieve aumento le minime, in calo le temperature del primo pomeriggio, le temperature massime del giorno si registreranno in serata.

Giovedì 9 molto nuvoloso con piogge sparse, più probabili sul centro-sud.

Venti: deboli-moderati da ovest, nord-ovest.

Mari: mossi o localmente molto mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.