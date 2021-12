Il Meteo in Toscana: foschie e nebbie mattutine nella vallate interne

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso o coperto con residue pioviggini ma con tendenza a miglioramento e schiarite a partire dalla costa.

Venti: deboli variabili.

Mari: generalmente mossi, localmente molto mossi al largo a nord di Capraia.

Temperature: in aumento, più accentuato in montagna, su valori superiori alla norma.

Giovedì 30 poco nuvoloso o velato con stratificazioni a tratti più consistenti. Nebbie al mattino nel Valdarno e nei fondovalle interni.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: mossi i settori settentrionali, poco mossi gli altri, ma con moto ondoso in attenuazione.

Temperature: minime in calo; in ulteriore aumento le massime su valori molto superiori alla media stagionale, in particolare in montagna.

Venerdì 31 sereno o poco nuvoloso ma con foschie e nebbie mattutine nella vallate interne e nubi basse sulla costa.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in lieve calo le minime con marcata escursione termica. Massime stazionarie su valori superiori alle medie del periodo.

Sabato 1 Gennaio prevalenza di bel tempo salvo nebbie mattutine nei fondovalle e possibili nubi basse lungo la costa settentrionale.

Venti: deboli variabili, fino a moderati da nord ovest nel pomeriggio lungo la costa.

Mari: poco mossi, temporaneamente mossi nel pomeriggio sul litorale meridionale.

Temperature: quasi stazionarie su valori decisamente sopra la media.