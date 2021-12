Il Meteo in Toscana: gelate nei fondovalle dell’interno e forte inversione termica

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso, salvo nubi basse sul litorale e locali foschie o nebbie nelle valli interne fino alle prime ore del mattino. Velature in transito nel pomeriggio da nord verso sud temporaneamente consistenti.

Venti: deboli variabili in prevalenza dai quadranti settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime in pianura, in lieve calo in montagna. Gelate nei fondovalle dell’interno al mattino e forte inversione termica.

Mercoledì 15 sereno o al più velato con addensamenti temporaneamente anche consistenti dal pomeriggio sui versanti emiliano romagnoli dell’Appennino, in particolare quello fiorentino ed aretino, e sulle province di AR e SI.

Venti: fino a moderati da nord-est con locali rinforzi.

Mari: poco mossi. Mossi al largo.

Temperature: minime in lieve aumento, ma con gelate nei fondovalle dell’interno; massime stazionarie o in lieve aumento in pianura e in lieve diminuzione in montagna. Inversione termica ancora abbastanza accentuata.

Giovedì 16 sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti di tipo basso in mattinata sulle zone più orientali, in particolare sull’Appennino aretino e fiorentino; dal pomeriggio sereno ovunque.

Venti: deboli da est sud-est con temporanei rinforzi sulle zone centro-meridionali.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: minime stazionarie o in aumento in pianura; massime in lieve calo.