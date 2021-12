Il Meteo in Toscana: il 2022 inizia con nubi basse e temperature massime da record in montagna

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso per nubi basse, più consistenti sulle zone centro-settentrionali. Sereno in montagna.

Venti: deboli variabili, fino a moderati da nord ovest nel pomeriggio lungo la costa.

Mari: fra poco mossi e mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo. In aumento in montagna con possibili valori massimi da record (anche 15-16 gradi a 1500 metri di quota).

Domenica 2 Gennaio molto nuvoloso o coperto al centro-nord, nuvoloso al sud, sereno in alta montagna.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie (in lieve calo in montagna), ma con ancora valori superiori alla media di 10-12 gradi.

Lunedì 3 molto nuvoloso con possibili locali pioviggini sulle zone centro-settentrionali.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie (in lieve calo in montagna).

Martedì 4 molto nuvoloso con nuvolosità più consistente sulle zone interne e al nord. Possibili pioviggini sulle zone settentrionali.

Venti: tra deboli e moderati da sud, sud-est.

Mari: molto mossi a nord di Gorgona, mossi altrove.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.