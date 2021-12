Il Meteo in Toscana: locali foschie e banchi di nebbia, lunedì torna la pioggia

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia in mattinata.

Venti: deboli da nord-est, in rinforzo dal pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo. Possibili gelate mattutine nelle vallate dell’interno.

Domenica 19 sereno o poco nuvoloso. Foschie e locali banchi di nebbia nelle pianure interne durante la notte e le prime ore della mattina.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime pressoché stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione con gelate diffuse nei fondovalle. Massime in lieve diminuzione.

Lunedì 20 molto nuvoloso con possibili isolate deboli piogge, più probabili al centro-sud. Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso in montagna sull’Appennino Tosco-Emiliano.

Venti: tra deboli e moderati dai quadranti occidentali.

Mari: tra mossi e localmente molto mossi a nord di Capraia, in prevalenza poco mossi a sud dell’isola.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve diminuzione al centro-sud.