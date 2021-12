Il Meteo in Toscana: nei prossimi giorni piogge diffuse e neve sulle vette dell’Appennino

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani inizialmente molto nuvoloso o coperto con isolate e deboli piogge più probabili sulle zone centrali e meridionali. Dal pomeriggio piogge in esaurimento e timide sulle zone occidentali.

Venti: deboli orientali, fino a moderati su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie o in aumento le minime sulle zone più interne.

Giovedì 23 molto nuvoloso o coperto; dal pomeriggio piogge, inizialmente sparse poi diffuse, sulle zone nord occidentali; deboli nevicate oltre 1000 metri in Appennino.

Venti: deboli meridionali in graduale rinforzo.

Mari: moto ondoso in aumento fino a mari mossi in serata.

Temperature: senza grosse variazioni.

Venerdì 24 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e insistenti sulle zone nord occidentali, sparse su quelle centrali, occasionali su quelle interne meridionali. Neve solo sulle vette più alte dell’Appennino, oltre 1700 metri.

Venti: meridionali moderati con locali rinforzi.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in aumento, molto marcato nei valori minimi; valori termici superiori alle medie del periodo.