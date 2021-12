Il Meteo in Toscana: piogge sul Centro/Nord, temperature minime in sensibile calo con gelate

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani rapido aumento della nuvolosità a partire dalla costa centro settentrionale già nel corso della mattinata. Dalla tarda mattinata/primo pomeriggio precipitazioni sulle zone di nord ovest in estensione alle province centro settentrionali nel corso della giornata.

Venti: deboli meridionali nell’interno, di Libeccio in graduale rinforzo con forti raffiche dal pomeriggio su costa, crinali appenninici e versanti sottovento.

Mari: moto ondoso in aumento fino a mari molto mossi; agitati i settori settentrionali.

Temperature: in sensibile calo le minime con gelate fino alle prime ore della mattina. Massime in aumento in montagna e lungo la costa, e in calo nell’interno.

Domenica 5 irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse. Neve oltre i 1300 metri, in calo fino a 700-900 metri in Appennino, Colline Metallifere e Amiata.

Venti: di Libeccio fino a forti sulla costa, sui crinali Appenninici e sottovento ad essi. Dalla sera rotazione ai quadranti settentrionali e attenuazione dei venti.

Mari: molto mossi o localmente ancora agitati i settori settentrionali.

Temperature: in aumento, sensibile nei valori minimi.

Lunedì 6 rapido miglioramento fino a cielo sereno o poco nuvoloso; residue precipitazioni soltanto durante la notte e il primo mattino sull’aretino, sull’Arcipelago e sulla costa centro-meridionale.

Venti: moderati da nord nord-est con rinforzi su costa, Arcipelago e rilievi.

Mari: mossi.

Temperature: in sensibile calo.

Martedì 7 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli settentrionali con rinforzi in Arcipelago e sulla costa meridionale.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: in sensibile calo le minime con estese gelate. Massime in locale aumento.