Il Meteo in Trentino: Natale con la neve oltre i 1.200 metri

Natale con la neve in Trentino: le previsioni di Meteo Trentino indicano l’arrivo di una perturbazione che porterà precipitazioni, nevose in montagna

Da sabato a lunedì, il cielo sarà “molto nuvoloso o coperto con probabili deboli precipitazioni, nevose in montagna mediamente oltre i 1200-1500 metri,” spiegano i previsori provinciali. “Oggi, solo parzialmente soleggiato, con estesa nuvolosità alta in transito, a tratti fitta. Venerdì più soleggiato con nubi in graduale aumento dal pomeriggio, non si escludono deboli precipitazioni in tarda serata“.