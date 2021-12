Il Meteo in Trentino: tanta neve anche oggi, domani temperature in picchiata

MeteoWeb

Dopo la nevicata di ieri, in Trentino i fiocchi continuano a cadere, specie a Pinzolo e Malè, Vermiglio e Moena.

In tutto sono stati 350 gli spazzaneve e spargisale messi in campo fino a notte inoltrata per affrontare la nevicata che ha coinvolto tutta la Provincia di Trento. L’emergenza è stata tenuta sotto controllo dalla sala operativa del servizio strade della Provincia che continua a monitorare la viabilità delle arterie stradali, autostradali e ferroviarie che gravitano sul territorio provinciale. Lungo le strade provinciali e statali sono attivi 10 presidi da parte di polizia locale e Corpo forestale per il controllo delle attrezzature invernali dei veicoli in transito. Ancora interdetta la circolazione dei mezzi pesanti sulle statali 43 e 47: stamattina la Provincia deciderà se prolungare o meno i divieti. Soppressi alcune corse ferroviarie sulla tratta Bolzano-Ala per sgombero neve dai binari.

Secondo Meteo Trentino sono attese schiarite dal pomeriggio.

Domani il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, localmente molto freddo al mattino, con termometro in calo fino a -13°C in val di Fassa e val Rendena, con possibilità di deboli precipitazioni serali.

Da sabato tempo soleggiato e gradualmente più mite.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: