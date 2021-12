Il Meteo in Veneto: circolazione prevalentemente anticiclonica fino a metà settimana

MeteoWeb

“Fino a metà settimana circolazione prevalentemente anticiclonica con afflusso di correnti dai quadranti settentrionali; le caratteristiche meteorologiche salienti sulla pianura saranno il netto ricambio d’aria tra lunedì e martedì ed invece crescenti condizioni favorevoli al ristagno dell’aria in seguito, sui monti il calo termico tra lunedì e martedì e un successivo aumento delle temperature“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso, eccezion fatta per residua nuvolosità a sud dell’asse Verona-Venezia fino a metà pomeriggio. Temperature sulla pianura in aumento e sui monti in calo con differenze anche sensibili rispetto a domenica, non distanti dalla media.

Domani sulle Dolomiti cielo poco o parzialmente nuvoloso, altrove alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) per qualche fiocco di neve sopra le quote collinari e per qualche goccia di pioggia altrove a tratti.

Temperature: Sulla pianura in aumento di notte e con andamento irregolare di giorno mentre sui monti in calo, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì. Sulla pianura valori notturni non distanti dalla media, per il resto valori sotto la media anche di molto.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da nord-ovest. Altrove deboli/moderati, nelle valli con direzione variabile e sulla pianura da nord-est.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 22 sulle Dolomiti cielo sereno o poco nuvoloso, altrove alternanza di nuvole e rasserenamenti di sera. Su Veronese e zone limitrofe nebbie di notte, in dissolvimento al mattino e in nuova formazione di sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a martedì di notte saranno in calo, di giorno con andamento irregolare sulla pianura e in aumento sui monti; differenze anche sensibili rispetto a martedì.

Venti: Deboli/moderati; sulla pianura da nord-est fino al mattino e da nord-ovest dal pomeriggio, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord-ovest.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 23 non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura giornata grigia per la presenza di nebbie o nubi basse, sui monti in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso e a tratti nuvoloso. Temperature sulla pianura di notte con andamento irregolare e di giorno in calo, nelle valli con andamento irregolare, in alta montagna in aumento.

Venerdì 24 cielo coperto per tutto il giorno sulla pianura e dal pomeriggio anche sui monti. Sulla pianura prima metà di giornata diffusamente nebbiosa, dal pomeriggio nebbie in dissolvimento. Di sera alcune nevicate sui monti e alcune piogge altrove. Temperature in aumento.