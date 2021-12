Il Meteo in Veneto: intervallo anticiclonico fino a domani mattina, domenica nubi e piogge

MeteoWeb

“Un intervallo anticiclonico interessa la nostra regione fino a sabato mattina, con schiarite e tempo abbastanza stabile; segue una circolazione ciclonica con aria fredda, che matura in una depressione associata ad un temporaneo aumento delle nubi con un po’ di precipitazioni domenica, ma che da lunedì richiama correnti settentrionali con ampi spazi di sereno“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi fino al pomeriggio; rispetto a giovedì, le temperature diurne subiranno perlopiù un aumento in pianura e una diminuzione in quota; le minime, in calo, sono attese nelle ultime ore con gelate che oltre alle zone montane inizieranno a interessare un po’ anche l’entroterra pianeggiante.

Domani cielo in prevalenza nuvoloso, pur con qualche fase di schiarita; nelle prime ore, sulla pianura centro-meridionale potranno verificarsi parziali riduzioni della visibilità.

Precipitazioni: Sulla pianura, assenti; sulle zone montane, fino al primo pomeriggio assenti e poi probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) di modeste nevicate sparse soprattutto sulle Dolomiti.

Temperature: Sulle zone pianeggianti in calo, anche sensibile riguardo alle massime; variazioni meno significative in montagna, ove anzi ad alta quota prevarrà un lieve aumento; gelate abbastanza diffuse, che fino al primo mattino interesseranno anche buona parte della pianura.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, moderati o a tratti tesi specie sulle Prealpi; altrove deboli con direzione variabile, a parte alcuni moderati rinforzi da nord-est in pianura dalla seconda parte del pomeriggio.

Mare: Poco mosso, anche quasi calmo sottocosta nelle ore diurne.

Domenica 5 cielo in prevalenza nuvoloso, temporaneamente anche molto nuvoloso; schiarite più probabili a fine giornata; specie nelle ore più fredde, potranno verificarsi parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) di fenomeni in genere sparsi, modesti e temporanei, comunque tendenti a cessare da ovest a partire da metà giornata; fino ad allora il limite delle nevicate scenderà a quote collinari, ma con possibili episodi di neve mista a pioggia anche in pianura.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota prevalentemente moderati dai quadranti settentrionali, a tratti anche tesi sulle Dolomiti; altrove deboli con direzione variabile, salvo qualche temporaneo moderato rinforzo dai quadranti settentrionali sulle zone dolomitiche e su quelle prossime alla costa.

Mare: Nelle prime ore poco mosso e poi mosso, anche molto mosso a sud-est verso sera.

Lunedì 6 cielo nelle prime ore parzialmente nuvoloso, poi da poco nuvoloso a sereno; probabili alcune nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; temperature minime senza notevoli variazioni sulle zone più a sud-est e per il resto in diminuzione, anche sensibile sulle zone montane orientali; per le temperature massime, prevarranno in pianura un aumento e in montagna una diminuzione.

Martedì 7 cielo sereno o a tratti poco nuvoloso; possibili alcune nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno le diminuzioni per le minime in quota e le massime sull’alta pianura.