Il Meteo in Veneto: nel Bellunese Gennaio, Aprile e Maggio 2021 più freddi della norma, Febbraio e Giugno i più caldi

Nella provincia di Belluno il 2021 è risultato complessivamente nella norma, sia per le temperature che per le precipitazioni. L’anno – spiega in un’analisi meteorologica Arpav – è iniziato con un mese di gennaio sia più freddo che più piovoso/nevoso del normale, come non accadeva da 35 anni, seguito da un febbraio invece che si è dimostrato più caldo del consueto. La primavera è risultata inizialmente siccitosa, poi (maggio) piuttosto piovosa, con temperature alquanto basse nel bimestre aprile-maggio. L’estate è iniziata all’insegna del caldo e del sole (giugno), poi è proseguita con tempo più instabile e piovoso, senza alcuna fase di grande caldo. L’autunno si è rivelato poco piovoso, soprattutto nel bimestre settembre-ottobre e leggermente più caldo del normale. Infine dicembre è risultato poco piovoso/nevoso e leggermente più freddo del normale. Le temperature medie annuali sono risultate generalmente nella norma, con scarti ovunque inferiori al mezzo grado. Mesi più freddi del normale sono stati gennaio, aprile e maggio, mentre i mesi più caldi del consueto sono stati febbraio e giugno. Le precipitazioni totali annuali (in genere fra 1100 e 1900 mm) sono da considerare normali, eccezion fatta per qualche locale anomalia, come ad esempio ad Agordo e a Forno di Zoldo, dove è piovuto rispettivamente il 18% ed il 12% in meno. I mesi più piovosi sono stati gennaio, maggio, giugno e luglio, quelli più asciutti marzo, aprile, settembre ed ottobre. La frequenza delle precipitazioni è risultata quasi ovunque inferiore alle medie pluriennali (102-110 giorni piovosi, contro una media di 106-117), salvo a Santo Stefano dove è piovuto un po’ più spesso del normale.

