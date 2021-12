Il Meteo in Veneto: piogge dalla serata di venerdì, sabato fenomeni diffusi

MeteoWeb

“Un vasto promontorio di alta pressione continuerà ad interessare il Mediterraneo almeno fino a buona parte di venerdì con tempo stabile sul Veneto e in prevalenza soleggiato. In seguito cedimento della pressione per l’ingresso dapprima di correnti umide e poi di una saccatura tra domenica e lunedì con rinforzo dei venti in quota da sud-ovest. Si avranno pertanto precipitazioni a partire dalla serata di venerdì con fenomeni che diverranno diffusi sabato, seguiti da una possibile pausa tra la serata e il mattino di domenica, con una nuova successiva ripresa nel corso del pomeriggio quando le precipitazioni saranno ancora diffuse“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile e in prevalenza soleggiato sui settori montani e centro-settentrionali, su costa e pianura meridionale irregolarmente nuvoloso con schiarite che si alterneranno a nubi, a tratti consistenti. Non si esclude qualche locale nebbia dopo il tramonto in pianura e in qualche fondovalle. Temperature massime senza notevoli variazioni o in locale contenuto aumento. Venti in pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati sulla costa; in quota venti deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Domani tempo stabile con cielo poco nuvoloso sui settori montani, in pianura inizialmente poco nuvoloso, poi tendenza ad aumento della nuvolosità fino a cielo parzialmente nuvoloso/nuvoloso. Durante le ore più fredde, in particolare al primo mattino, saranno probabili foschie e locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle prealpino.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni, salvo risultare in aumento in quota; valori minimi in pianura ancora prossimi o inferiori a zero, specie sulle zone più interne.

Venti: In pianura deboli da ovest; in quota moderati dai quadranti occidentali.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Venerdì 24 sulle zone montane in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, nel corso del pomeriggio, e specie verso sera tendenza ad aumento della nuvolosità. In pianura estesa nuvolosità bassa.

Precipitazioni: Generalmente assenti o al più deboli locali per buona parte della giornata. Dalla sera aumento della probabilità di precipitazioni fino a medio-alta (50-75%) per precipitazioni deboli a partire da sud, con neve sulle Prealpi occidentali oltre i 1400/1700 m.

Temperature: Minime in aumento, massime stazionarie o in locale diminuzione in pianura, in aumento sulle zone montane.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile. In quota venti in rinforzo dai quadranti occidentali fino a risultare tesi/forti in serata.

Mare: Calmo.

Sabato 25 cielo coperto e precipitazioni diffuse in pianura per buona parte della giornata, con tendenza a diradamento ed esaurimento delle precipitazioni dalla sera. Sulle zone montane precipitazioni deboli, più probabili sulle Prealpi, limite della neve intorno ai 1000-1300 m sulle Dolomiti, 1200-1500 m sulle Prealpi. Temperature in aumento, salvo calo dei valori massimi in montagna. In quota venti moderati/tesi da ovest/sud-ovest.

Domenica 26 permangono condizioni di tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni deboli sparse al mattino, specie sui settori occidentali. Nel corso del pomeriggio precipitazioni diffuse e più consistenti, specie sulla pianura. Il limite della neve sarà in possibile lieve calo rispetto a sabato. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento in pianura, stazionarie in montagna.